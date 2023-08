Grecia. A fuoco la regione della Beozia

(gr) Nell’entroterra greca il via agli incendi boschivi è scattato il 19 agosto scorso ai margini della foresta, situata nella zona di Melia, ad Alessandropoli, diffusisi rapidamente alimentati dai forti venti. Le autorità hanno avvertito della possibilità che si inneschino nuovi incendi, per i quali sono state preventivamente evacuate 13 comunità che stanno ricevendo il supporto di almeno 200 vigili del fuoco e 17 tra elicotteri e aerei cisterna. Il coordinatore europeo della risposta alle emergenze, Janez Lenarčič, ha affermato che saranno dispiegati ulteriori aerei antincendio dell’Unione europea (UE) con sede a Cipro, nonché una squadra antincendio con più di 50 vigili del fuoco e altre 10 auto cisterna provenienti dalla Romania, attraverso il meccanismo di protezione civile dell’UE., per sostenere l’emergenza greca. La grave situazione venutasi a creare ha costretto le autorità a dichiarare un’allerta massima per rischio incendio in diverse regioni, soprattutto a causa dei venti che stanno soffiando a una velocità molto sostenuta.

