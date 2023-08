Nuove assunzioni al Libero Consorzio Comunale di Ragusa

“Oggi è uno dei giorni più felici del mio mandato”. Così il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, ha salutato i nuovi dipendenti dell’ente provinciale oggi riuniti in viale del Fante per il momento della firma.

“La vostra presenza rappresenta una boccata di ossigeno per questo ente, un rinnovato impegno per portare avanti le attività del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, speriamo presto nuovamente Provincia”, ha aggiunto il Commissario Piazza affiancato dal segretario generale Alberto D’Arrigo e il dirigente del settore Personale Raffaele Falconieri.

Nel dettaglio, sono quattro le nuove figure professionali entrate a far parte della dotazione organica del LCC ibleo.

10 dipendenti hanno firmato invece la progressione di carriera e altri 10, tra il personale stabilizzato, a firmare per l’aumento di ore.

“L’imperativo è quello di impegnarci per garantire la continuità dei servizi alla comunità, così come abbiamo fatto in questi sei anni. Ringrazio gli uffici che si sono impegnati tantissimo per procedere alle assunzioni nel più breve tempo possibile. Questo ente non si è mai fermato ma la svolta attesa, che dovrebbe riportare alle Provincie regionali, ci impegnerà tutti maggiormente”.

“Per un ente pubblico le assunzioni sono sempre fattore positivo, quindi auguro un benvenuto ai nuovi dipendenti e faccio i miei complimenti a chi ha superato la selezione per l’avanzamento categoria superiore e a chi ha meritato l’aumento dell’orario lavorativo. Speriamo che questi momenti possano ripetersi sempre più spesso”, ha concluso il Commissario Piazza.

