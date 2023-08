Sammatrice fa il bis al Randello Cross

Bellissima edizione per il Randello Cross, la prova podistica offroad disputata nel fantastico anfiteatro naturale di Punta Braccetto sul calar delle prime ombre della sera. La corsa podistica di 10 km, allestita su un percorso a metà fra asfalto e sterrato, era valida quale campionato provinciale Fidal sulla distanza, ma aveva anche valore di nona prova del Grand Prix degli Iblei. La piacevole serata ragusana, in un orario che ha consentito di lenire un po’ il grande caldo di questi giorni, ha accolto ii partecipanti all’evento, articolato sia nella prova agonistica che nel walktrail non competitivo.

Ancora una volta a spuntarla è stato Daniele Sammatrice (Pol.Uisp Santa Croce), campione uscente che evidentemente si trova a suo agio sul percorso di Punta Braccetto. 33’25” il suo tempo finale con 1’21” di vantaggio si Marco Assenza (Ispica Running) e 1’33” su Gianluca Ciarcià (Atl.No al Doping Ragusa), la società organizzatrice che ha portato a casa la prova femminile grazie a Simona Casabene, prima in 44’30” davanti a Patrizia Scionti (Marathon Athl.Avola) a 31” e a Letizia Tavormina (Ultrarunning Ragusa) a 2’00”.

Per gli organizzatori dell’Asd No al Doping è l’ennesimo successo di una stagione da incorniciare. La sfida di Punta Braccetto ha avuto però anche altri attori protagonisti dal punto di vista dell’allestimento della gara: il Comune di Ragusa, l’Uisp Territoriale, l’Associazione Pro Punta Braccetto e tutti gli sponsor a cominciare da Carmelo Gulino Servizi per l’assistenza sanitaria, Bio Vivai, Seeds e Albani O.P., Azienda Foreste Demaniali, il Bar La Sirena di Enzo Lo Vento che ha ospitato la partenza e tutti i servizi di segreteria, Agromonte. Ora per il sodalizio ragusano le forze verranno concentrate verso l’organizzazione della prossima Maratona di Ragusa, già fissata in calendario per il 21 gennaio prossimo.

Salva