Chiesa contrada Barco a Modica. Domani il corteo mezzi agricoli

Proseguono anche oggi i festeggiamenti della Madonna delle Grazie nella chiesa di contrada Barco, nelle zone rurali di Modica. Alle 19 ci sarà il Rosario meditato presso la famiglia Poidomani Pippo e alle 19 la celebrazione eucaristica. Sempre presso la famiglia Poidomani, alle 20,30, si terrà un momento ricreativo, la gara dell’anguria. Domani, un momento speciale. Alle 19,30, infatti, è in programma il corteo dei mezzi agricoli che accompagnerà la statua della Madonna dalla chiesa fino a casa della famiglia Sortino-Muriana in contrada Accaputo. A seguire santa messa di ringraziamento con la benedizione dei mezzi agricoli, della terra e dei semi per la prossima semina. Ognuno porterà un sacchetto della propria terra e dei propri semi per essere benedetti e poi sparsi nei campi per la prossima annata agraria. Inoltre, ognuno addobberà il proprio mezzo agricolo in omaggio alla Madonna. Venerdì, invece, alle 9,30 preghiera delle lodi, a seguire esposizione eucaristica fino alle 12,30, preghiera dell’Ora media e benedizione eucaristica (durante la mattinata il parroco è a disposizione per le confessioni). Alle 19 il Rosario meditato e alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta da don Marco Fiore, vicerettore del seminario arcivescovile di Catania.

