Marina di Ragusa. Oggi processione a mare della vergine Assunta

Festa grande oggi a Marina di Ragusa con la solennità della beata Vergine Maria Assunta in cielo. Alle 12 e alle 17 è previsto lo sparo di colpi a cannone e il suono festoso di campane. Alle 10 è già arrivato il corpo bandistico Vito Cutello di Chiaramonte Gulfi, con il risveglio musicale e il giro per alcune vie cittadine. Alle 11,30 il gioco del “Legno a mare”. Al vincitore, oltre a un premio in denaro, sarà assegnata una coppa ricordo. Alle 17 l’inizio della solenne processione per le vie della città marinara e successivo imbarco al porto turistico del simulacro della Madonna, accompagnato dal corpo bandistico. Sistemata la statua della Madonna sul peschereccio ormeggiato al porto turistico percorrerà lo specchio di mare antistante il lungomare Andrea Doria e Bisani fino al villaggio Santa Barbara (Punta di Mola). Allo sbarco proseguirà la processione per le vie della cittadina . Alle 19 santa messa presso la chiesa di San Francesco Saverio al villaggio Gesuiti. Alle 19,30 messa nel giardino delle suore, alle 20 in chiesa, alle 20,30 celebrazione eucaristica presso l’Rsa Nk (ex seminario estivo, via Rimembranza). Alle 22,30 rientro in chiesa del simulacro della beata Vergine Maria Ss. di Portosalvo. A mezzanotte, a conclusione dei festeggiamenti, spettacolo di fuochi pirotecnici al porto turistico eseguito dalla ditta Etna Pyro di Privitera Francesco, Nicolosi.

