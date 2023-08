Rissa con coltellata sull’ arenile Marina di Ragusa

La notte tra il 14 e il 15 agosto sull’ arenile di Marina di Ragusa ha rischiato sdi trasformarsi in tragedia. Intorno alle 3 sulla spiaggia, nei pressi del porto turistico, è scoppiata una rissa. Ad avere le peggiori conseguenze un giovane di 23 anni che ha ricevuto una coltellata. Gli amici hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sull’arenile sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il 23enne al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Sul posto anche diverse volanti della polizia.

Le condizioni del ragazzo non sono gravi. Pare che durante la notte sulla spiaggia, oltre a quella che ha portato all’accoltellamento, ci siano state altre risse per via di alcuni zaini rubati a giovani che stavano facendo il bagno di mezzanotte. Gli agenti stanno adesso conducendo le indagini e stanno ascoltando testimoni per risalire all’autore dell’aggressione.

