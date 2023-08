Negoziare con la Cina: a quali condizioni?…l’opinione di Rita Faletti

Il governo gialloverde Conte-Salvini-Di Maio siglò con il presidente cinese Xi Jinping il Memorandum of understanding, che nelle aspettative dell’allora vice premier, ministro del Lavoro dello Sviluppo economico e delle Politiche sociali, Giggino, avrebbe avuto un effetto-volano sugli scambi commerciali con il Dragone. Chi non ricorda le cassette di arance? Ebbene, l’Italia, unico paese dell’Unione ad entrare nella Nuova via della seta, negli anni successivi al 2019 ha dovuto arrendersi all’evidenza. La nostra bilancia commerciale con la Cina è peggiorata: le importazioni dalla Repubblica popolare sono aumentate e le esportazioni diminuite. Il vanto, con tanto di toni trionfalistici e un po’ comici, di negoziare, soli in Europa, con il governo cinese, dati i rapporti di forza, ci ha fatto sbattere il naso contro la realtà prevedibile di un nulla di fatto, con l’aggravante del rischio, nascosto dietro accordi stipulati con un paese in cui non c’è settore, economico compreso, che sfugga al controllo occhiuto del Partito, di infiltrazioni nelle istituzioni e influenze in politica estera. Rischio accresciuto a causa della progressiva stretta sull’economia voluta da Xi Jinping in direzione di una maggiore centralizzazione, in controtendenza rispetto alla riforma operata da Den Xiaoping verso un’economia aperta al mercato e artefice di una spinta vigorosa al pil, a dimostrazione del fatto che libertà e crescita economica vanno di pari passo. Da parte cinese, il progetto di potenziare e realizzare un sistema di infrastrutture di collegamento in Asia Africa e Europa, attraverso la Nuova via della seta, si traduce anche in uno strumento di politica estera. E’ quanto è stato ingenuamente sottovalutato da politici poco esperti che avevano puntato più su un’illusione che sulla realtà, senza comprendere che dall’altra parte del tavolo sedeva una potenza dalle finalità espansionistiche sempre più aggressive. Il che non impone evidentemente di abbassare la saracinesca sulle relazioni commerciali con la Cina, non sarebbe possibile né intelligente per nessun paese, significa invece tenere alta la guardia cercando formule e modalità a garanzia di sicurezza. Sembra esserne consapevole Giorgia Meloni, che nell’incontro a Washington con Biden ha affrontato il tema, evidenziato anche dal ministro della Difesa Crosetto il quale ha dichiarato che la risoluzione del Memorandum è nell’agenda di governo ed entro il prossimo 23 dicembre, tre mesi prima della scadenza, l’accordo verrà chiuso. Il governo cinese avrebbe già comunicato la propria disponibilità a cancellarlo senza conseguenze e ritorsioni, ma ha anche sottolineato – come poteva non farlo? – i benefici per entrambi i paesi, derivanti dalla cooperazione Belt and Road. Rimane da definire la data di chiusura e soprattutto il tipo di accordi con cui sostituire il Memorandum. A Washington, Biden ha annunciato l’ingresso dell’Italia nella Blue Dot Network, l’equivalente americana della cinese Belt and Road. Recentemente, il presidente Usa ha firmato un provvedimento che vieta alle compagnie del suo Paese di investire in Cina o costituire joint venture con gruppi cinesi nei settori tecnologici: intelligenza artificiale, microchip e semiconduttori, settori sensibili per la sicurezza nazionale in quanto in Cina sono collegati al settore militare statale e dell’intelligence. La misura decisa da Biden e criticata dai repubblicani perché limitata al tech, contrasta con i principi del libero commercio, che il Congresso ha sempre difeso, ma è ritenuta necessaria a contenere le capacità militari e di deterrenza cinesi. Pechino non l’ha presa bene, ma in un’ottica che privilegi l’affidabilità dei partner commerciali e la sicurezza nazionale nella fase in cui si sta ridisegnando l’ordine globale, per ora caotico, è comprensibile che si fissino paletti e circoscrivano accordi con Paesi “distanti” culturalmente, giuridicamente e sul piano valoriale. Non si tratta più solo di economia, ma di salvaguardia della libertà.

