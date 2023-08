Pozzallo. Salta la 54^ Sagra del Pesce??

È sempre stato considerato il fulcro attorno al quale ruotavano tutte le attività di supporto alla stagione turistica di Pozzallo. Dalla prima edizione del 1967, nata dall’inventiva e dal dinamismo dell’allora Pro-Loco Pozzallo capitanata da Luigi Giunta, era diventata un punto di riferimento per gli eventi gastronomici della Sicilia Sud Orientale. La Sagra divenne subito un evento conosciuto in tutta Italia al pari di quella di Camogli dalla quale Giunta prese ispirazione. Il 14 agosto 1970, il Corriere della Sera, scrivendo delle vacanze degli italiani, la mise fra gli eventi di maggior richiamo turistico di tutta la Sicilia. “Un appuntamento gratuito per i buongustai, – scriveva il Corriere – domenica, nella piazza principale del piccolo centro, saranno fritti circa venti quintali di pesce offerti dai pescatori del luogo.”

A distanza di tre anni dalla sua prima edizione, la seconda domenica di agosto, era entrata nel calendario italiano degli eventi meritevoli di essere polo di attrazione turistica. “Piano piano, con un’accelerazione negli ultimi sei anni, sono scomparsi i quintali di pesce, è scomparsa l’offerta dei pescatori del luogo, sono scomparsi i pescatori perché gli amministratori gli hanno precluso tutti gli accessi ai tradizionali scali di rimessaggio delle barche – denuncia Liberiamo Pozzallo – ma, soprattutto, quest’anno, sono riusciti a far sparire la Sagra del Pesce. Uno dei tanti siti che sponsorizzano eventi in Sicilia, vivasicilia.com, scrive dell’edizione del 2022, che ebbe una “gestazione difficile”, e a fine pagina aggiunge: a breve pubblicheremo il Programma 2023 Sagra del Pesce di Pozzallo. Infine, la pagina Facebook “50sagradelpescepozzallo” pubblicizza eventi a Siracusa e a Noto rinviando ad un sito per l’acquisto di biglietti.

Non sappiamo se la “gestazione” di quest’anno arriverà al parto o se ci sia stato un aborto, non penso spontaneo, ma se le doglie arriveranno, speriamo nell’ultimo spasmo che, forse, a settembre, quando gli amici e i parenti saranno rientrati alle loro case, farà nascere un neonato asfittico in una sala parto frequentata da “ruffiani, manciatari e ‘ntrallazzieri”.

A noi resta solo manifestare il nostro profondo disprezzo per chi ha pesantemente compromessa l’immagine di un evento storico della nostra città, sicura fonte di reddito per tutta la città, e deploriamo il tentativo di redimersi spingendo “gli amici” ad organizzare eventi con successive lodi pubbliche. Le campagne di lodi sui social hanno effetto solo su chi “ha orecchi e non intende, occhi e non vede, bocca e non parla”.

