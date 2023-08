Giarratana. Al via la 43^ edizione della Sagra della Cipolla

È iniziata con tanti appuntamenti la tradizionale Sagra della Cipolla di Giarratana che quest’anno è giunta alla 43esima edizione.

Infatti per la tre giorni, dal 12 al 14 agosto, per le vie del paese sono stati allestiti numerosi stand di prodotti tipici e di artigianato, dove protagonista assoluta sarà la cipolla “bianca e gustosa”, unica nel suo genere, che potrà essere degustata e accompagnata sia con formaggi tipici locali che con dell’ottimo vino locale. In occasione della Sagra della Cipolla si potrà gustare anche l’altro “bianco” di Giarratana, il buonissimo torrone di mandorle e miele locali, preparato secondo un’antica ricetta e con i metodi di una volta. Oggi, domenica 13 agosto, oltre alla mostra statica delle moto d’epoca ed all’apertura dell’Area food alle 19,30 al Centro diurno, si svolgerà un interessante convegno sul tema “l’importanza del marchio di qualità e la forza della cooperazione”. Oltre alla presenza degli artisti di strada alle 22,30 a piazza Martiri d’Ungheria si esibirà il Gruppo Musicale Ariel. Domani, lunedì 14 agosto, il clou della sagra con tante iniziative ed eventi folcloristici e musicali .

Questa varietà di cipolla è molto legata alla stagionalità. Si può trovare fresca solo a luglio e agosto mentre per gustarla in altri periodi dell’anno si deve ricorrere alle conserve: patè, confetture e filetti. Sono tante le ricette a base di questo squisito prodotto come la scaccia cipolla e pomodoro, le cipolle arrostite, al forno o ripiene. Viene consumata anche cruda accompagnata da pane e formaggio o in insalate con i pomodori.

La Sagra prevede anche la premiazione dell’azienda che ha prodotto la cipolla più grossa . Nell’edizione del 2022 è stata presentata ed ha vinto una cipolla dal peso di più di tre chili.

