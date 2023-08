La banda dello specchietto. Modica, attenzione a non abboccare

La banda dello specchietto continua ad agire in questi giorni a Modica. La polizia ha assunto un paio di denunce da persone che hanno abboccato alla truffa dello specchietto rosso Qualcuno è stato più furbo. In Contrada Musebbi, i due individui a bordo della Peugeot bianca hanno affiancato un uomo con la propria auto facendogli cenno di accostare. L’interessato, dopo avere udito il solito botto, ha intuito ed ha accostato in veicolo bloccando i due. Alla richiesta di saldare il danno, l’interessato che responsabilmente detto di volere procedere con l’assicurazione sentendosi rispondere “noi proferiamo il contante”. A quel punto la vittima ha alzato i toni e i due si sono allontanati

E’ necessario non abboccare a questi malviventi e, nel caso, chiamare immediatamente le forze di polizia.

