Il centrocampista Cardinale nella batteria under Ragusa Calcio

Un altro giovane che arricchirà la batteria degli under delle aquile azzurre è il palermitano Alessio Cardinale. Classe 2003, centrocampista, approda al Ragusa dal Canicattì, sempre in Serie D. In precedenza, è stato in forza al Misilmeri e al Cus Palermo. Calciatore talentuoso, è stato fortemente voluto da mister Giovanni Ignoffo che lo ha visto giocare in varie occasioni e che è rimasto favorevolmente colpito dalle sue doti. “Ringrazio il tecnico per avermi dato questa possibilità – sottolinea Cardinale – ora starà a me cercare di non sprecarla. Sono molto contento di essere arrivato tra le aquile perché ci aspetta una stagione davvero interessante. Possiamo senz’altro dire che ci sono tutte le condizioni giuste per fare bene, per crescere e per dare soddisfazioni ai tifosi azzurri. So che Ragusa è una piazza molto esigente. E con il nostro impegno dovremo essere bravi a cercare di soddisfare tutte queste aspettative”.

