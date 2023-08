Raddoppio lungomare e piccola pesca, Pelligra e La Rosa “Rilanciare la marineria di Scoglitti”

“Adesso sono realtà. Raddoppio del lungomare e piccola pesca sono due opere che oggi devono mettere tutti d’accordo, perché alla loro realizzazione hanno contribuito tutte le amministrazioni che si sono succedute negli anni, a vari livelli e in modo diverso”. Ad affermarlo sono il consigliere comunale Biagio Pelligra, segretario cittadino del movimento politico Sviluppo ibleo, con il presidente provinciale dello stesso movimento, Andrea La Rosa. “Adesso – proseguono i due all’unisono – bisogna guardare oltre per rilanciare con tutte le forze necessarie e con la massima sinergia istituzionale la marineria di Scoglitti, ottimizzando ciò che di buono è stato fatto, riprendendo la tematica del porto e recuperando i fondi necessari, e tanto altro ancora per la nostra Scoglitti. Noi diciamo che le opere adesso ci sono e sono state realizzate per la nostra comunità, un grande risultato che, con orgoglio, nasce dagli sforzi compiuti dall’amministrazione precedente Moscato-LaRosa e, perché no, dal lavoro dei precedenti amministratori e degli attuali e, quindi, oggi non è il momento delle critiche sui ritardi della consegna o su altro. Si superino le remore del passato, si guardi con coraggio avanti e si proceda speditamente affinché si facciano tutte le altre cose ancora ferme al palo, in modo da avere, tra qualche anno, la possibilità di potere contare sull’intera costa, riqualificata e attraente dal punto di vista architettonico e turistico. Intanto, facciamo il tifo per la nostra comunità e per Scoglitti, perché adesso le opere ci sono e per noi conta più di ogni altra cosa. Viva Scoglitti, Viva Vittoria”.

