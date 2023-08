Confcommercio e Comune di Scicli organizzano la Notte dei colori

Torna, a Scicli, in centro storico, la “Notte dei Colori”, promossa da Confcommercio e dal Comune. E’ il secondo anno di una iniziativa, lo shopping colorato, che intende proporsi come un evento irrinunciabile per la tradizione del centro barocco. L’appuntamento è stato confermato per il 19 agosto e ci saranno negozi aperti fino a tarda notte oltre al “lancio dei palloncini” di mezzanotte che non mancherà di attirare l’attenzione di tutti i presenti. “Stiamo parlando – afferma il presidente sezionale Confcommercio Scicli, Daniele Russino – di una serata colma di eventi nella quale anche la Confcommercio garantirà il proprio contributo attraverso l’apprezzato “shopping notturno”. Le attività del centro storico rallegreranno, inoltre, le vie del passeggio con i “bouquet di palloncini biodegradabili” che saranno lanciati verso il cielo della città barocca proprio allo scoccare della mezzanotte. Ecco perché si tratta di un evento da non mancare. Ed ecco perché vi invitiamo a vivere una serata colma di allegria e gioia, in piena sinergia tra il pubblico e il privato”. Tutti gli associati (e non) del centro storico che volessero aderire all’iniziativa potranno rivolgersi alla Fioreria di Annalisa Monteforte (telefono 0932.834903) per prenotare il bouquet di palloncini da lanciare.

