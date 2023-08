‘Camper in viaggio’. Domani a mezzogiorno, Modica su RAI 1

Domani, 11 agosto, alle 12, Modica sarà la protagonista della quinta delle puntate di ‘Camper in Viaggio’ dedicate, questa settimana, alla provincia iblea. La nostra Città, torna su Rai Uno, in una trasmissione che promuove Modica, il suo patrimonio di storia e di gusto. ‘Camper in viaggio’ è un programma itinerante che accompagna l’estate sulla rete ammiraglia della RAI con i suoi conduttori, Roberta Morise e Tinto, in giro per l’Italia in compagnia di veri camperisti, letteralmente affascinati e rapiti da Modica, dalla sua bellezza, dalle sue testimonianze patrimonio dell’Umanità, dalla Gente e dal fascino unico che, i nostri luoghi emanano”

“’Camper in viaggio’, è un cammino alla scoperta dell’Italia, dove Roberta e Tinto sono affidatari di vere e proprie ‘missioni’, date loro dal professore, Umberto Broccoli. In giro col trenino per la Città, domani a mezzogiorno su RAI Uno, i due parleranno di Modica, vivendola da turisti: tra San Giorgio, San Pietro, cioccolato, ricami, il cuore storico e lo stupore di un tour raccontato e condiviso con i Modicani.

