E’ il momento del Randello Cross di Punta Braccetto

Torna il prossimo 19 agosto in Randello Cross. Non conosce soste l’attività dell’Asd No al Doping Ragusa, che non appena archiviata con il consueto successo l’originale Maratona alla Filippide è già al lavoro pe ril suo nuovo appuntamento. Stagione insolita per un cross, ma proprio per questo il Randello Cross si è guadagnato grande spazio nel calendario regionale, essendo oltretutto nona prova del Grand Prix degli Iblei.

Gara che si svolgerà nella conformazione serale per permettere ai corridori di godere di temperature più miti, il Randello Cross si articola su un percorso di 10 km con partenza e arrivo a Punta Braccetto, presso il bar “La Sirena” per svilupparsi attraverso le stradine del caratteristico borgo ragusano ma anche l’area forestale di Randello. Una gara a metà fra il cross e il breve trail, che nel corso degli anni (questa è la sua settima edizione) ha saputo raccogliere sempre numerose adesioni. La manifestazione è inserita nella Settimana Saracena che porterà tanti eventi non solo sportivi a Punta Braccetto.

Lo start della gara verrà dato alle 18:30. Alle 18:00 toccherà invece ai partecipanti del Walktrail, anche questo sui 10 km. Il costo delle iscrizioni è di appena 10 euro per l’agonistica, 5 per la non competitiva. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 16 agosto, da notare che ci sarà possibilità d’iscriversi sul posto. Premi per i primi 3 assoluti e di categoria per entrambi i sessi. Si ringraziano il Comune di Ragusa, l’Uisp Territoriale, l’Associazione Pro Punta Braccetto e tutti gli sponsor a cominciare da Carmelo Gulino Servizi per l’assistenza sanitaria, Bio Vivai, Seeds e Albani O.P.

Per informazioni: Asd No al Doping, tel. 331.5785084, www.maratonadiragusa.com

