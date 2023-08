Vittoria, i consiglieri Iaquez e Greco aderiscono al progetto “Punto a capo”

Dopo la presentazione del direttivo del nuovo gruppo civico “Vittoria e Scoglitti Punto a Capo”, composto da Antonio Prelati, Toti Miccoli e Biagio Cirica, arrivano le adesioni di due consiglieri comunali del civico consesso ipparino. Si tratta di Agata Iaquez e di Marco Greco che, con una nota, annunciano di voler aderire al progetto lanciato da Gianfranco Fidone, sindaco di Acate, che si basa su una nuova visione di intendere la politica e il modo di amministrare.

“Come ha dimostrato Acate – dicono i consiglieri Iaquez e Greco – i cittadini chiedono una politica che sappia ascoltare, che sappia avere una visione e che sia in grado di rompere con i soliti metodi del passato guardando avanti e al futuro. A Vittoria e a Scoglitti è un fatto estremamente positivo che il civismo abbia avuto un sussulto con la costituzione del progetto “Punto a capo” che ha già nel nome la sua ragione sociale. Crediamo – proseguono – che la nostra città meriti molto di più e che abbia bisogno di un cambio di passo. L’attuale amministrazione non è riuscita a determinare un cambiamento significativo né a essere all’altezza dei bisogni della comunità e delle sue componenti economiche, sociali e culturali. Per questa ragione continueremo ad essere il pungolo e la proposta, senza esacerbare i toni ma con la forza delle nostre idee. E’ il momento di guardare al futuro con una visione differente”.

“Registriamo con grande piacere – conclude il direttivo di “Vittoria e Scoglitti Punto a Capo” composto da Antonio Prelati, Toti Miccoli e Biagio Cirica – l’adesione di due consiglieri comunali d’esperienza, preparati e molto attivi sul territorio come Agata Iaquez e Marco Greco. Saranno fondamentali per portare le nostre istanze dentro il consiglio comunale. Dalle potenzialità inespresse di Scoglitti agli atavici problemi di Vittoria c’è tantissimo lavoro da fare ma in città c’è grande voglia di cambiamento e in tantissimi ci stanno contattando per costruire insieme una piattaforma di attività e di proposte”.

