Seconda tornata di disinfestazione del territorio modicano

Inizia la seconda fase della disinfestazione sul territorio di Modica, comprese le frazioni del litorale e le periferie. “Si tratta – dice il Sindaco di Modica – della seconda tornata degli interventi di disinfestazione previsti questa estate, dopo quella di inizio luglio.”

Le operazioni, saranno di notte, a cominciare da quella tra oggi e domani e sino a quella tra venerdì e sabato prossimi. “Il calendario, come in occasione della prima tornata di interventi, afferma l’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro, è suddiviso per zone. In questa seconda tornata, inoltre, sono previste azioni di ‘deblattizzazione’. L’invito a tutti i cittadini e a quanti, in questo periodo, risiedono a Modica, è a non irrigare aree a verde, prati o quant’altro nel giorno della disinfestazione, proprio non vanificare l’efficacia del prodotto utilizzato e rendere inutile l’intervento”

