Prima settimana di preparazione. Il Santa Croce prende forma

Si è conclusa la prima settimana di preparazione, con la truppa biancazzurra del Santa Croce calcio che ha lavorato sotto lo sguardo attento di mister Galfano, svolgendo doppie sedute di allenamento per tutti i sette giorni.

L’allenatore biancazzurro ha lavorato con un numeroso gruppo di giocatori, composto dai nuovi arrivati, ma anche da diversi elementi, di cui tanti giovani, in prova.

La prossima settimana ne arriveranno altri e prima di ferragosto che coinciderà con la prima pausa di questa serie di allenamenti, mister Galfano e il suo staff tireranno le somme e sceglieranno i giocatori da liberare e quelli da tenere in rosa.

Il dg Nunzio Calogero, comunque, non smette un attimo di sondare il mercato, alla ricerca di quei giocatori che potrebbero fare al caso di Galfano.

La concorrenza è tanta, ma il bravo dirigente biancazzurro ha alcuni assi nella manica che potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni.

Lo stesso dg è attivo anche, su richiesta di mister Galfano, nel contattare alcune società per svolgere degli allenamenti congiunti. Il programma prevede un allenamento congiunto giovedì 10 Agosto alle ore 19.00 allo Stadio kennedy insieme allo Scicli che sarà ai nastri del prossimo campionato di promozione. Domenica 13 agosto alle ore 10.30 Stadio ex Enal, invece, il Cigno sarà ospite del Pro Ragusa (campionato di promozione) e infine, al rientro dal riposo delle festività di ferragosto, sabato 19 agosto alle Ore 17.00 allo Stadio Kennedy ci si confronterà con il Frigintini dell’ex allenatore biancazzurro Samuele Boncompagni.

Di seguito le dichiarazioni di mister Angelo Galfano:

“Naturalmente è ancora da una settimana che lavoriamo, ma, devo dire che mi ritengo soddisfatto dei ragazzi e dalla loro dedizione che mettono in campo, nonostante, le temperature proibitive. Insieme al mio staff abbiamo studiato un percorso di allenamenti che ci vedrà impegnati in doppie sedute, alternati ad altrettanti test match. Siamo, ancora un cantiere aperto, come è normale di questi tempi, ma ad inizio settimana arriveranno altri giocatori che andranno a completare il gruppo della prima squadra. Continueremo ancora con doppie sedute di allenamento e organizzeremo allenamenti congiunti con altre squadre ogni tre giorni. Il mio obiettivo è arrivare alla Coppa Italia con una squadra, magari non al cento per cento, ma, in una condizione discreta”.

