Colombia. Assassinata la campionessa Mery Tristàn. Femminicidio?

L’atleta, ex campionessa mondiale di pattinaggio Luz Mery Tristán è stata assassinata a Cali all’alba di questa domenica. L’omicidio sarebbe avvenuto all’interno della sua abitazione, un condominio situato sulla strada che da Cali porta alla collina di Cristo Rey. Si ipotizza che l’aggressione sia stata perpetrata dal suo compagno e futuro sposo, arrestato dalla polizia. All’interno dell’abitazione della Tristàn la polizia ha sequestrato diverse armi da fuoco appartenenti al presunto omicida. L’ex atleta era fidanzata con Andrés Ricci García, un commerciante di pneumatici con una famiglia di origine italiana. I due si sarebbero dovuti sposare in ottobre, poiché avevano già consegnato gli inviti per il loro matrimonio. Il 17 novembre 1990 a Bello, Antioquia, Tristán aveva fatto la storia vincendo il primo titolo mondiale di pattinaggio a rotelle per la Colombia nei 5.000 metri. Cordoglio è stato espresso alla famiglia della defunta dal presidente Gustavo Petro. “A quanto pare siamo di fronte a un femminicidio. Mery Tristán, è stata la pattinatrice che ha dato splendore e accompagnato l’esistenza dei colombiani negli ultimi decenni” ha detto il presidente.

