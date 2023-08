Chiusa la prima settimana di lavoro per il Modica Calcio

Si è conclusa con la seduta di domenica mattina la prima settimana di lavoro per il Modica Calcio. La formazione di Giancarlo Betta ha dato il via a questa stagione tra sorrisi e sudore. La compagine modicana ha messo minuti nelle gambe e ritmo, lavoro di forza e preparazione atletica per risvegliare i muscoli e prendere il volo per una grande stagione.

Questi giorni sono serviti anche ai nuovi innesti per integrarsi con il gruppo, costruito ad hoc dal Direttore sportivo Fabio Arena, con molte personalità, alcune delle quali legate particolarmente a questa città ed a questi colori con i quali hanno iniziato a dare i primi calci ad un pallone. Si punta quindi anche a creare forte empatia e senso di appartenenza: valori fondamentali per buttare il cuore oltre l’ostacolo nei momenti più decisivi di una stagione.

In questi giorni si è già vista una buona intesa di squadra e una buona intensità di corsa, qualche intervento duro ha messo in apprensione il mister ed il suo staff, ma ciò fa pensare che il gruppo è già proiettato all’esordio stagionale, mettendo in campo anche la voglia di dimostrare di meritare una maglia.

Particolare soddisfazione al termine di questa prima settimana viene espressa dal tecnico rossoblu, Giancarlo Betta. “Come in ogni preparazione – spiega il mister – questo è un periodo particolare. Bisogna lavorare tanto sul volume e l’importante è riuscire a toccare tutti i punti: tattico, atletico, tecnico. I ragazzi hanno svolto una buona settimana di lavoro e iniziano a conoscersi meglio. Peccato per coloro i quali si stanno trascinando qualche infortunio dalla scorsa stagione, ma so che stanno lavorando per recuperare quanto prima e tornare a disposizione. Siamo pronti ad iniziare la seconda settimana di lavoro precampionato”.

