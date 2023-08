Venezuela. E’ morto a 77 anni il poeta Reynaldo Pérez So

A Valencia, capitale dello stato venezuelano di Carabobo, è morto il poeta, editore e traduttore Reynaldo Pérez So, fondatore e direttore della rivista “Poesía”, edita dall’Università di Carabobo. Vincitore del Premio Nazionale di Letteratura 2019-2020. Pérez So è stato ricoverato all’Ospedale Centrale di Valencia, città in cui viveva. Era affetto da paraplegia. L’intellettuale e medico è stato una delle voci più profonde della poesia venezuelana degli ultimi 50 anni. Oltre al suo lavoro di scrittore, ha lavorato anche come traduttore di poesie in varie lingue; durante la sua carriera ha pubblicato circa 15 libri. Oltre al Premio Nazionale di Letteratura, ha ricevuto altri importanti riconoscimenti, tra cui il Premio José Rafael Pocaterra nel 1976 e il Premio Concorso Annuale di Racconti del giornale El Nacional nel 1999. Nel 2011 è stato l’autore premiato dall’VIII Festival Mondiale della Poesia. L’intellettuale venezuelano ha studiato all’Università della Sorbona, in Francia, dove ha scritto il suo primo libro, “Morire di un altro sogno”. Ha completato i suoi studi universitari in Educazione e, successivamente, in Medicina presso l’Università di Carabobo, dove ha lavorato fino al 2000. Nello stesso anno l’intellettuale si trasferì alle Isole Canarie, dove lavorò come medico presso la Croce Rossa e, successivamente, in Venezuela presso l’Istituto Sociale della Marina in cui continuò ad esercitare la professione di medico per il programma di assistenza sociale promossa dal governo denominata Misión Barrio Adentro.

Salva