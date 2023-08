Mercoledi 9 agosto la grande riapertura del Parco Forza Ispica

Avrà inizio giorno 9 agosto una ricca rassegna di eventi in occasione della riapertura del Parco Archeologico della Forza.

La formale restituzione alla pubblica fruizione del suggestivo sito archeologico avverrà alle ore 18:30 di mercoledì, alla presenza del Sindaco di Ispica On. Innocenzo Leontini, del direttore dell’Ente Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica arch. Luigi Maria Gattuso e del Soprintendente dott. Antonino De Marco, del Commissario del Libero Consorzio dei Comuni Iblei dott. Salvatore Piazza e dell’archeologo dott. Saverio Scerra.

Dopo il brindisi con degustazione di specialità del territorio, l’evento clou della serata inaugurale: il concerto del sassofonista di fama internazionale Francesco Cafiso, accompagnato da Marco Grillo alla chitarra.

Da giovedì 10, e per tutto il mese di Agosto, si succederanno molteplici appuntamenti che si snoderanno nell’ideale sentiero tracciato tra il nuovo museo dell’ex Macello, il Fortilitium e l’anfiteatro, organizzati dal Comune di Ispica e dalla Pro Loco Spaccaforno in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, e pensati per godere al meglio della bellezza del Parco: yoga al mattino, trekking e passeggiate guidate nel pomeriggio, convegni, incontri, esibizioni di sport e spettacolo, momenti culturali e teatrali, e il concerto di Giovanni Caccamo (sabato 12 agosto, ore 20:30).

“Si tratta di un evento epocale – ha dichiarato il primo cittadino ispicese Innocenzo Leontini – e, pertanto, la riapertura del Parco Forza merita di essere celebrata nel migliore dei modi, per permettere alla collettività di riappropriarsi di un sito archeologico e naturalistico di ineguagliabile bellezza, presentandolo al contempo ai numerosi turisti ed ospiti della città. Il ‘cuore antico’ di Ispica torna così a pulsare, e siamo certi che la rassegna di eventi ideata per la sua riapertura sia la giusta celebrazione di questo momento importante per la nostra storia e per gli anni a venire”.

“Il calendario di eventi è ricco e variegato e lo abbiamo immaginato in grado di attrarre chiunque: i più piccoli, gli sportivi, gli appassionati di teatro, musica, arte e cultura. Non mancheranno anche momenti di riflessione sul territorio e sulle prospettive future di sviluppo legate al patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico ispicese” ha dichiarato il presidente della Pro Loco Spaccaforno, dott. Giorgio Caccamo, presentando la rassegna di eventi e concludendo con l’invito a partecipare rivolto a tutta la cittadinanza ed ai numerosissimi turisti che stanno trascorrendo ad Ispica le vacanze estive.

Salva