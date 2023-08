Ragusa in Movimento. Comune destina 9.150 euro della Legge su Ibla ad attività commerciale per diversi eventi. Serve chiarezza.

“Ci sono provvedimenti adottati dal Comune che meritano di essere chiariti, non foss’altro per evitare spiacevoli chiacchiericci che potrebbero gettare un’ombra sull’operato dell’Amministrazione che ritengo, invece, voglia operare in piena trasparenza, dando conto e ragione delle proprie scelte ai cittadini”. E’ quanto sottolinea il presidente dell’associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, rispetto a un provvedimento del Comune che, firmato dal dirigente e dal responsabile del servizio, destina fondi pari a 9.150 euro, iva compresa, al titolare di un’attività di Ibla che insiste in corso XXV aprile. “Si tratta – chiarisce Chiavola – di una serie di sette eventi, a sfondo culturale e ricreativo, che sono stati avviati da ieri sera, sostenuti con risorse economiche che, da quello che risulta dai documenti, saranno prelevati dai fondi della legge su Ibla. Lasciando stare un aspetto che non ci appare proprio canonico, rispetto al fatto che a lanciare questa proposta sia stato il privato cittadino titolare di un’attività commerciale e quindi non un’associazione o una società di servizi, come solitamente accade, c’è un’altra questione che meriterebbe, se fosse confermata, di essere posta a rilievo, politicamente parlando, e rispetto a cui chiediamo garbatamente al sindaco di smentire. Ci è stato riferito, infatti, che il privato cittadino in questione svolge la propria attività in affitto nei locali di un familiare di un consulente del sindaco, tra l’altro legato proprio ad azioni che hanno a che vedere con la cultura, come quelli che, in parte, sono stati inseriti nel programma delle sette iniziative in questione. Se così fosse, riteniamo che, dal punto di vista dell’opportunità politica, si tratterebbe di una vicenda che meriterebbe di essere approfondita visto che il Comune andrebbe a favorire il locatario di un parente di un consulente del sindaco e quindi potrebbe essere che ciò accada per consentire al locatario di pagare il canone d’affitto a favore del familiare in questione. Il tutto, naturalmente, con soldi dei cittadini. Inoltre, sembra che il familiare in questione guidi anche uno degli appuntamenti culturali presentati nel contesto del suddetto programma. E sembra che ciò sia accaduto proprio ieri sera. Quindi, teoricamente dovrebbe ricevere, per la sua prestazione, un compenso per l’attività svolta dal suo stesso locatario che ha presentato la programmazione di cui sopra. Insomma, più di qualcosa, se queste sono le premesse, non quadra. Ripetiamo: si tratta di voci incontrollate che, però, hanno un sapore spiacevole e rispetto a cui ci auspichiamo un pronto chiarimento da parte del primo cittadino allo scopo di dissipare ogni nube insorgente all’orizzonte. Si andrebbero, infatti, a configurare situazioni di potenziale conflitto d’interesse rispetto a cui, sinceramente, soprattutto in questa fase, non si sente affatto il bisogno”.

