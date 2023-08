Stefano Bollani ieri sera da sold out a Marina di Modica

Ieri sera Marina di Modica ha ospitato lo spettacolo “Piano solo” di Stefano Bollani, uno degli appuntamenti estivi più attesi e coinvolgenti della rassegna culturale “InTeatroAperto” promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi. Stefano Bollani ha conquistato, sorpreso ed affascinato con il suo talento multiforme il numeroso pubblico che si è riunito all’Auditorium “Nannino Ragusa” decretando un nuovo sold out.

Il suo one man show è stato un omaggio all’arte dell’improvvisazione. Il suo spettacolo è stato incredibile. Un’unione di note ed esperienze per un racconto musicale che ha tratto energia e forza anche dalla costante interazione tra l’artista ed il suo pubblico, quest’ultimo protagonista della scelta dell’inedito medley eseguito con naturalezza e originalità. Bollani, guidato dall’ispirazione del momento, ha giocato con le note, le ha catturate e liberate, e dai tasti del suo pianoforte le ha lasciate vibrare sotto il caldo cielo di Marina di Modica. Senza scaletta o programma di sala, nel suo repertorio infinito di possibilità, Bollani ha spaziato dalle melodie jazz ai suoni brasiliani, ha reinterpretato in maniera unica grandi successi ed ha proposto i brani del suo nuovo album “Blooming”, splendide melodie “fiorite” dalla sua grande passione per la musica. Il suo spettacolo è stato un inno alla libertà espresso attraverso le note. La sua versatilità ed il suo guizzo comico, la sua grandissima conoscenza musicale, i suoi virtuosismi e la sua naturale capacità di proporre brani anche diversissimi tra loro come se fossero un continuum, fanno di Bollani uno splendido intrattenitore. Un vero maestro che tra leggerezza e profondità è riuscito a coinvolgere l’intero auditorium rendendo l’appuntamento di ieri un evento unico. “Piano solo di Stefano Bollani è stato un trionfo di musica, creatività ed emozioni – ha commentato il soprintendente della Fondazione Teatro Garibaldi, Tonino Cannata. – La capacità di Bollani di trasmettere gioia, energia e passione attraverso le note del suo pianoforte è un dono prezioso. È stata un’esperienza indimenticabile che resterà nel cuore di chiunque abbia avuto la fortuna di assistere a questo straordinario one man show”. La rassegna “InTeatroAperto” continua domani 6 agosto alle ore 21.00 presso l’anfiteatro “San Giuseppe U Timpuni” con il divertente spettacolo teatrale “Aglio e fracaglio fattura che non quaglia” con la regia di Piero Pisana, che vedrà sul palcoscenico gli attori della Compagnia Unitre di Modica. La commedia brillante in tre atti racconta di un commendatore che opprime figlia, moglie e dipendenti perché è convinto che tutto sia causa di scalogna. Ma un giorno moglie e figlia si vendicano organizzando uno scherzo particolare. Sarà una serata all’insegna della leggerezza e della comicità, e dalle risate assicurate.

