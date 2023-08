Chiaramonte Gulfi. Domenica solennità del SS Salvatore

Domani è il giorno della solennità della festa del Santissimo Salvatore. Un appuntamento molto atteso da fedeli e devoti. Durante la giornata, alle 8, alle 12 e alle 18, ci sarà lo sparo di colpi a cannone e lo scampanio festoso nell’intero paese. Alle 9 la celebrazione eucaristica presieduta dal rettore, il sacerdote Graziano Martorana. Alle 11, in piazza Duomo, marce sinfoniche eseguite dal corpo bandistico Alessandro Scarlatti. Alle 11 la santa messa sarà presieduta da don Davide Lutri, parroco della parrocchia Santissimo Salvatore al quartiere Jungi di Scicli. Alle 14,30, poi, ci sarà la discesa del simulacro e la sistemazione per la processione. Alle 18,15, dalla casa comunale, il sindaco Mario Cutello e le autorità, accompagnate dalla banda musicale, si recheranno nella chiesa del Santissimo Salvatore. Alle 19, ci sarà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Sebastiano Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa. Alle 20 è prevista la solenne uscita del simulacro del Santissimo Salvatore “Patronu o munnu”. Quindi, inizierà la processione per le vie cittadine. Ci sarà, quindi, il canto della tradizionale cappelluzza e la meditazione ai fedeli dettata dal parroco. Seguirà lo spettacolo di fuochi e luci a cura della ditta Firesud. Alle 21, in piazza Duomo, lo spettacolo “Baby night” a cura della Charlie Chaplin eventi. Lunedì si proseguirà alle 18 con la solenne adorazione eucaristica di ringraziamento. Alle 19 la santa messa presieduta dal rettore e canto del Te Deum di ringraziamento. Alle 20, poi, l’estrazione dei premi della lotteria del Santissimo Salvatore.

