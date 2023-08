Trasferimenti ai Comuni per la prima volta ad agosto pronti per essere investiti

Buone notizie per i comuni siciliani in arrivo da Palermo. Dall’assessorato alle Autonomie Locali arrivano il riparto della somma destinata ai Comuni a titolo di integrazione dei trasferimenti regionali di parte corrente per l’anno 2023 e il riparto del Fondo per gli investimenti dei Comuni dell’anno 2023. Nel primo caso le risorse potranno essere inserite nei bilanci dei comuni e utilizzate per la spesa corrente. Il fondo per gli investimenti servirà invece per fare investimenti su manutenzioni, su opere pubbliche o per provvedere al pagamento delle rate di mutui accesi negli anni passati. “Entrambi i trasferimenti – sottolinea l’Onorevole Ignazio Abbate – hanno in comune un dato che se vogliamo possiamo definire storico. Ovvero arrivano in un periodo dell’anno anticipato rispetto alla loro naturale erogazione e, soprattutto, rispetto al passato, quando venivano elargiti a fine anno, i Comuni ne potranno disporre già da subito, inserirli nei propri bilanci e procedere agli investimenti. E’ indubbio che tali somme rappresentino una boccata d’ossigeno non indifferente per gli Enti Locali che potranno programmare un autunno più sereno”.

Per quanto riguarda la Provincia di Ragusa, l’integrazione dei trasferimenti di parte corrente per tre quarti già nelle casse comunali, portano sul territorio circa 1 milione 655 mila euro così ripartiti. Sono esclusi i comuni di Giarratana e Monterosso perché sotto i 5 mila abitanti in quanto hanno già garantito lo storico 2019 che gli sarà interamente erogato nel momento in cui verrà inviata la quarta trimestralità:

– Ragusa 396.292,03

– Vittoria 339.240,32

– Modica 234.490,59

– Scicli 130.525,46

– Pozzallo 128.401,54

– Comiso 110.708, 40

– Chiaramonte 98.331,40

– Ispica 82.560, 32

– S.Croce 72.301,35

– Acate 62.027,12

Riparto del Fondo per gli investimenti dei Comuni dell’anno 2023:

– Ragusa 1.369.728,68

– Vittoria 1.242.527,41

– Modica 1.167.307,22

– Comiso 648.353,50

– Scicli 918.135,53

– Pozzallo 848.702,95

– Ispica 514.190,71

– S.Croce 344.762,53

– Acate 290.735,06

– Chiaramonte 379.390,66

– Monterosso 87.961,04

– Giarratana 59.819,53

Salva