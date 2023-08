Proroga versamenti imposte. Presentato Odg a Camera dei Deputati

“Dopo le denunce dei giorni scorsi, apprendiamo con soddisfazione la presentazione dell’ordine del giorno alla Camera dei deputati per l’estensione della proroga dei versamenti al 21 agosto per tutti i contribuenti e non solo per coloro che risiedono nei territori colpiti da calamità naturali”. E’ quanto evidenzia il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, a commento positivo dell’iniziativa depositata a Montecitorio. “È vero – chiarisce Paolino – che il termine del 31 luglio è oramai scaduto, ma le difficoltà delle imprese e, in particolare, dei professionisti economici che le assistono continuano senza tregua. La nostra associazione dei commercialisti ha denunciato con forza le condizioni di difficoltà concrete dovute a ritardi e disservizi richiedendo un provvedimento di proroga come quelli concessi in circostanze simili negli anni passati. La proroga è stata effettivamente prevista, ma in modo parziale e non estesa a tutti i contribuenti. Ecco perché riteniamo che questo odg sia un importante segno di riconoscimento delle sfide che contribuenti e professionisti continuano ad affrontare e dell’attenzione che le stesse meritano da parte del Governo nazionale. Vigileremo e monitoreremo la situazione per capire che cosa accadrà, in proposito, nelle prossime ore”.

