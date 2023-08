Confimprese: ”Ordinanza Antibivacco necessaria, ma serve riportare i cittadini nel centro storico di Ragusa”

“Necessaria e opportuna. Un plauso al sindaco Cassi per aver recepito il grido di allarme degli operatori commerciali e dei residenti’. Così il presidente territoriale di Confimprese, Peppe Occhipinti, commenta l’ordinanza antibivacco, tradotta in tre lingue, che impone regole chiare per il decoro e la vendita di bevande alcoliche. Il prefetto, inoltre, ha disposto controlli interforze in tutto il perimetro del centro

‘Un’ordinanza necessaria -commenta Occhipinti-in una zona della città dove, troppo spesso, siamo stati testimoni di gravi episodi di risse, vandalismo e microcriminalità. Il centro storico necessita di un intervento di restyling con l’approvazione del piano particolareggiato dei centri storici. Riportare i ragusani in centro vuol dire, anche, avere unita’ abitative confortevoli e una maggiore sicurezza”. Non solo decoro e sicurezza ma anche eventi e iniziative culturali.

‘Per animare il centro occorrono anche eventi e manifestazioni da calendarizzare insieme al Comune -aggiunge il presidente di Confimprese-L’ ordinanza con i relativi controlli va estesa tutto l’anno per restituire decoro al centro storico e ridare la giusta centralità al sagrato della chiesa, troppo spesso, teatro di bivacco e atti di vandalismo’.

L’ordinanza è in vigore fino al 30 settembre. I divieti riguardano il bivacco, la vendita di alcolici dalle 17 alle 7 e i giochi presso il sagrato della Cattedrale e la rotonda Occhipinti. L’obiettivo di queste restrizioni è mantenere l’ordine pubblico e il rispetto del decoro nella zona.

L’ordinanza non vieta il consumo di alcolici negli spazi interni ed esterni degli esercizi commerciali presenti nell’area. Ciò significa che i commercianti possono continuare a vendere alcolici ai loro clienti all’interno dei loro locali o negli spazi esterni dedicati.

‘Questa sinergia è fondamentale -aggiunge il presidente provinciale di Confimprese, Pippo Occhipinti-affinché i commercianti lavorino serenamente e i clienti, insieme ai residenti, possano vivere la città in sicurezza e nel rispetto delle regole’.

