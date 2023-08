Rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione in un appartamento di via Risorgimento. Si tratta di Salvatore Azzaro, 77 anni. La scoperta è stata fatta poche ore fa. Sul posto i carabinieri e il medico legale. Probabilmente sarà disposta l’autopsia sul corpo dell’anziano per stabilire le cause e a quanto giorno risale il decesso.

