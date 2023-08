Vittoria. Riattivazione ambulatorio odontoiatrico, il Sindaco scrive a Russo

Il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello, ha inviato una nota al Commissario Straordinario dell’Asp di Ragusa, Fabrizio Russo per chiedere la riattivazione e il mantenimento dell’ambulatorio odontoiatrico nella struttura del poliambulatorio di via Generale Cascino. Nella missiva, il primo cittadino ribadisce l’importanza del servizio per l’intero territorio.

“La mancanza di tale prestazione sanitaria arreca un grave nocumento alla collettività, per questa ragione si chiede il ripristino dell’ambulatorio per offrire ai cittadini livelli sanitari efficienti e capaci di rispondere alle esigenze di assistenza e di cura” – ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.

Salva