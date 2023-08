Modica. Approvato il PUDM, la soddisfazione del gruppo consiliare della DC

Il gruppo consiliare della DC a Modica esprime tutta la sua soddisfazione per l’approvazione del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (PUDM). Un risultato che sigilla l’enorme lavoro preparatorio che è stato fatto nel corso della passata legislatura e che si è finalmente concretizzato lo scorso sabato alla prima seduta utile del Consiglio Comunale di Modica. “È importante comprendere il ruolo fondamentale che questo piano svolge – dichiara il capogruppo Piero Covato – nel regolare e preservare la nostra preziosa fascia costiera e il litorale marino. Questo piano è fondamentale poiché stabilisce le regole e le limitazioni che disciplinano le attività svolte lungo la nostra costa, preservando al contempo l’ambiente e la bellezza naturale del nostro territorio. Il PUDM ci fornisce uno strumento di gestione efficace per tutelare le nostre spiagge da possibili abusi o usi impropri. Grazie a questo piano, possiamo prevenire e gestire in modo adeguato fenomeni come l’eccessiva urbanizzazione, l’occupazione indiscriminata delle aree demaniali e il degrado del litorale. Come gruppo consiliare vorremmo ringraziare tutti i soggetti che sono stati coinvolti nell’elaborazione del piano a cominciare dai cittadini, le associazioni e gli stakeholder che hanno fatto sì che le diverse esigenze e prospettive fossero prese in considerazione.

Salva