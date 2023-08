Maggiore sicurezza nel centro storico di Ragusa Superiore

“Dalla scorsa settimana, in coordinamento con la Prefettura, l’Arma dei Carabinieri e il comando della Polizia Municipale di Ragusa – afferma il sindaco, Peppe Cassì – è partito il controllo interforze nel centro storico di Ragusa Superiore. La nuova ordinanza sindacale prevede infatti un’area quattro volte più vasta, che interessa zone nevralgiche di Ragusa: da Piazza San Giovanni a Piazza Cappuccini, dalla villa Margherita alla rotonda Maria Occhipinti di via Roma”.

“Questa ordinanza, valida per il momento fino al 30 settembre – prosegue l’assessore a Centri storici e Polizia Municipale, Giovanni Gurrieri – vieta il bivacco, la vendita di alcolici dalle 17.00 alle 07.00, i giochi presso il sagrato della Cattedrale e la rotonda Occhipinti. Ciò è voluto per regolamentare la vita nella Piazza e contrastare i fenomeni di spaccio, risse e per porre attenzione verso il decoro urbano. L’ordinanza ovviamente tutela i commercianti che insistono nell’area, considerato che la somministrazione e il consumo di alcolici è ammissibile presso gli spazi interni ed esterni degli esercizi commerciali stessi. Un’altra importante novità è che questa ordinanza è tradotta in tre lingue (arabo, francese e inglese) con l’obiettivo di comunicare le regole che l’Amministrazione pone a tutte le comunità che vivono il nostro amato centro storico.

Un ringraziamento particolare lo rivolgo a Sua Eccellenza il Prefetto per l’attività di coordinamento, a tutti gli agenti della Polizia Municipale che presidiano ogni giorno l’area e a tutte le forze dell’ordine.

Come dico sempre ‘il Centro Storico siamo noi’ e pertanto vi invito a viverlo per riappropriarcene e condividerlo”.

