Scoglitti. Sempre più aree interessate dagli stalli a pagamento

“Cresce l’onda delle strisce blu a Scoglitti. Diventano sempre più numerosi gli stalli a pagamento. L’ultimo esempio è emblematico”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Vittoria, Giuseppe Scuderi. “E’ stata presa di mira – chiarisce Scuderi – anche l’unica strada, tra l’altro lontana dal centro, che si trova vicino all’unico presidio sanitario dove i cittadini che avevano bisogno parcheggiavano gratis. Una riflessione direi che si impone, quantomeno per evidenziare certa coerenza. Ricordate il Pd? Durante l’amministrazione Moscato aveva raccolto le firme per abolire le strisce blu a Scoglitti. E, adesso, invece, come è finita? Quella attuale non dice di essere l’Amministrazione comunale vicina alla gente che vuole favorire il turismo a Scoglitti? Mi pare che ci sia più di qualcosa da rivedere. Meditate, vittoriesi e scoglittesi, meditate”.

Salva