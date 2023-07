Bonus per l’assunzione dei giovani Neet. Ebt Ragusa illustra

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che l’Inps, con circolare n. 68 del 21 luglio 2023, ha fornito indicazioni in merito all’utilizzo del bonus per l’assunzione dei giovani “Neet” di cui all’articolo 27 del D.L. n. 48/2023 (Lavoronews n. 23/2023). Tale incentivo è riservato per le nuove assunzioni (effettuate nel periodo 1° giugno 2023 – 31 dicembre 2023) di giovani qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: non abbiano compiuto il trentesimo anno di età; non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione; siano registrati – tramite l’apposito portale MyAnpal – al Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani (Pon Log). Riguardo a quest’ultimo requisito, l’istituto indica che, come previsto dallo stesso decreto, nei casi in cui i destinatari abbiano un patto di servizio nell’ambito del Programma Gol, tale Patto vale come registrazione al programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani. “Oltre ai suddetti requisiti, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni – chiariscono dal consiglio direttivo di Ebt Ragusa presieduto da Gregorio Lenzo – l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi: il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017; il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna (indicati, per l’anno 2023, con decreto interministeriale n. 327/2022)”. Il modulo di istanza online “Neet23”, mediante il quale sarà possibile prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo in trattazione, sarà reso disponibile sul portale a partire dal 31 luglio 2023. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere presso la sede Ebt di via Roma 212 a Ragusa, telefono 0932.622522.

