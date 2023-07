Basket. Virtus Ragusa  a riconferma il playmaker Andrea Epifani

Classe 2001, 185 cm per 75 kg, pugliese di Ostuni, dopo gli inizi nella città natale, dal 2014 prosegue nelle giovanili di Brindisi. Parte dalla Puglia alla volta di Treviso e dal 2016 al 2018 Epifani è protagonista con la under 16 e la under 18. L’anno successivo arriva in prima squadra proprio mentre Treviso festeggia la promozione in serie A. Arriva in questo modo l’esordio in A2. In contemporanea disputa, in doppio tesseramento, la C Gold a Montebelluna. Nell’estate 2019 la chiamata di Mantova sempre in A2 che lo impiega contemporaneamente anche con la Sustinente in C Gold. Nel 2020 il debutto in serie B a Giulianova e nel 2021 torna in Puglia, firmando a Molfetta per il secondo campionato consecutivo di B.

Comincia la stagione scorsa alla Riso Scotti Pavia ed a gennaio del 2023 rinforza le file di Ragusa mettendosi subito a disposizione della squadra con continuità. Arriva così la riconferma in vista del prossimo campionato virtussino agli ordini di coach Recupido. “Sono contentissimo di poter continuare la mia esperienza qui in Virtus – dice Andrea Epifani -. Nonostante lo scorso anno io sia arrivato in corsa tutto l’ambiente a partire dalla società, staff e città mi hanno accolto calorosamente permettendomi di esprimermi al meglio. Questo ha reso molto semplice la mia scelta di tornare a Ragusa. Gli obiettivi sono chiari e non vediamo l’ora di iniziare a lavorare per raggiungerli, ovviamente abbiamo bisogno del supporto di tutta la città. Forza Virtus, ci vediamo presto”.

