I single trascorrono un’ora al giorno sulle app di appuntamenti

Sapevi che una persona media oggi trascorre circa 5 ore al giorno su uno smartphone? Puoi persino controllare semplicemente guardando le statistiche del tempo dello schermo integrate nel tuo telefono o installando una delle tante app di monitoraggio del tempo. Credeteci, rimarrete sorpresi!

Ciò che è ancora più interessante è che milioni di persone nel mondo trascorrono più di un’ora al giorno solo sulle app di appuntamenti, e questo è davvero molto! Perché cercare di incontrare nuove persone su Internet molto spesso ti priva dell’opportunità di vivere una vita reale e con ciò, le possibilità di una conoscenza di successo e non aumentano particolarmente.

Quindi, oggi parleremo del perché le app di appuntamenti non sono così efficaci come potresti pensare e cosa fare per coloro che vogliono trovare l’amore, ma non sono pronti a trascorrere ore e ore su tali app. Sarà interessante!

Le conseguenze negative della dipendenza da app di appuntamenti

Non devi essere un esperto di psicologia umana per vedere che molto spesso le app di appuntamenti portano effettivamente a conseguenze negative. Inoltre, gli utenti stessi parlano di questo. Ecco un piccolo elenco di ciò che devono affrontare:

Vera dipendenza. In realtà non è un’esagerazione. Un’ora al giorno trascorsa in un’app di appuntamenti è lontana dalla realtà. Ci sono molte persone che trascorrono 2-3 ore al giorno in tali applicazioni e anche di più. Allo stesso tempo, trascurano altri aspetti della propria vita, come il lavoro, gli hobby, le relazioni con amici e familiari. Niente di buono viene fuori da questa dipendenza.

In realtà non è un’esagerazione. Un’ora al giorno trascorsa in un’app di appuntamenti è lontana dalla realtà. Ci sono molte persone che trascorrono 2-3 ore al giorno in tali applicazioni e anche di più. Allo stesso tempo, trascurano altri aspetti della propria vita, come il lavoro, gli hobby, le relazioni con amici e familiari. Niente di buono viene fuori da questa dipendenza. Nessun risultato. Questo problema deriva parzialmente dal precedente. Se, dopo pochi giorni o settimane, la ricerca ha davvero prodotto un risultato, la perdita di tempo e persino una sorta di dipendenza temporanea potrebbero essere giustificate. Tuttavia, il problema è che nella maggior parte dei casi non c’è alcun risultato. Gli algoritmi delle app di appuntamenti non sono neanche lontanamente efficienti come i marketer vorrebbero farci credere. Pertanto, non vale sicuramente la pena riporre grandi speranze su di essi.

Questo problema deriva parzialmente dal precedente. Se, dopo pochi giorni o settimane, la ricerca ha davvero prodotto un risultato, la perdita di tempo e persino una sorta di dipendenza temporanea potrebbero essere giustificate. Tuttavia, il problema è che nella maggior parte dei casi non c’è alcun risultato. Gli algoritmi delle app di appuntamenti non sono neanche lontanamente efficienti come i marketer vorrebbero farci credere. Pertanto, non vale sicuramente la pena riporre grandi speranze su di essi. Senso di “omologazione”. Quando inizi a utilizzare un’app di appuntamenti, potresti provare una certa euforia da quante persone interessanti ci sono. Ma col passare del tempo, ci si rende conto che tu stesso sei perso in questo flusso di utenti e non ti distingui in alcun modo. Questo a volte colpisce duramente l’autostima.

Quando inizi a utilizzare un’app di appuntamenti, potresti provare una certa euforia da quante persone interessanti ci sono. Ma col passare del tempo, ci si rende conto che tu stesso sei perso in questo flusso di utenti e non ti distingui in alcun modo. Questo a volte colpisce duramente l’autostima. Spreco di denaro. Fare nuovi incontri sulle app può risultare molto costoso. L’accesso Premium è costoso e senza di esso la maggior parte dei servizi di incontri limita fortemente le tue opzioni e riduce quasi a zero le possibilità di un appuntamento di successo.

Questo significa che dovresti rinunciare del tutto a cercare di iniziare una relazione sul web?

No, non è così! Hai solo bisogno di cambiare il tuo approccio ed è esattamente di questo che parleremo dopo!

La chat video come alternativa ai classici appuntamenti online

Si tratta principalmente di chat video casuali (o chatroulette) — siti e applicazioni che collegano interlocutori casuali tramite collegamento video e consentono di chattare su vari argomenti. Molto probabilmente, conosci già chat video popolari come Omegle o Chatroulette, perché nel 2009 sono essenzialmente diventati pionieri in questa nicchia. Tuttavia, oggi ci sono semplicemente molte chat video alternative eccellenti e più funzionali:

Emeraldchat: una chat video funzionale con un utile servizio di messaggistica istantanea integrato, nonché una valutazione del karma dell’utente, che determina con chi il sistema ti connetterà.

una chat video funzionale con un utile servizio di messaggistica istantanea integrato, nonché una valutazione del karma dell’utente, che determina con chi il sistema ti connetterà. CooMeet: una moderna videochat con donne con un filtro di genere privo di errori, profili femminili verificati, un traduttore di messaggi integrato, un’eccellente moderazione e app convenienti per iOS e Android.

una moderna videochat con donne con un filtro di genere privo di errori, profili femminili verificati, un traduttore di messaggi integrato, un’eccellente moderazione e app convenienti per iOS e Android. Shagle: una chat web con un filtro di genere e la ricerca di interlocutori per geolocalizzazione in più di 70 paesi in tutto il mondo. Gli sviluppatori hanno posto particolare enfasi sull’anonimato e sulla riservatezza.

una chat web con un filtro di genere e la ricerca di interlocutori per geolocalizzazione in più di 70 paesi in tutto il mondo. Gli sviluppatori hanno posto particolare enfasi sull’anonimato e sulla riservatezza. Chatous: una chat video per smartphone iOS e Android. La ricerca per interessi è disponibile utilizzando gli hashtag e nella chat puoi scambiare non solo messaggi, ma anche file multimediali.

una chat video per smartphone iOS e Android. La ricerca per interessi è disponibile utilizzando gli hashtag e nella chat puoi scambiare non solo messaggi, ma anche file multimediali. Azar: una chat video piuttosto popolare con filtri di genere e geografici, oltre alla possibilità di condurre trasmissioni video in diretta e persino guadagnare denaro.

una chat video piuttosto popolare con filtri di genere e geografici, oltre alla possibilità di condurre trasmissioni video in diretta e persino guadagnare denaro. Bermuda: una chat video con la ricerca di interlocutori per genere e geolocalizzazione. Qui, ogni utente ha anche un feed di pubblicazioni come su Instagram.

una chat video con la ricerca di interlocutori per genere e geolocalizzazione. Qui, ogni utente ha anche un feed di pubblicazioni come su Instagram. Bigo: una piattaforma di streaming video con particolare attenzione ai giochi per computer. È più adatto per un piacevole passatempo che per conoscenze promettenti.

una piattaforma di streaming video con particolare attenzione ai giochi per computer. È più adatto per un piacevole passatempo che per conoscenze promettenti. Hala Video Chat: una chat video casuale per smartphone iOS e Android. Contiene molti filtri video e adesivi per aiutarti a diversificare la tua comunicazione.

una chat video casuale per smartphone iOS e Android. Contiene molti filtri video e adesivi per aiutarti a diversificare la tua comunicazione. Hamada: una chat video online con supporto per chat room per la comunicazione di gruppo con più utenti. Una buona scelta per coloro che amano trascorrere del tempo in compagnia di persone che la pensano allo stesso modo.

una chat video online con supporto per chat room per la comunicazione di gruppo con più utenti. Una buona scelta per coloro che amano trascorrere del tempo in compagnia di persone che la pensano allo stesso modo. Hay: un’interessante chat video con un’interfaccia pixel molto peculiare. Sono presenti anche filtri di genere e geografici.

un’interessante chat video con un’interfaccia pixel molto peculiare. Sono presenti anche filtri di genere e geografici. Chathub: una semplice chat video con filtri linguistici e di genere. Non ha un’app mobile, ma il sito è ben adattato per i browser mobili.

una semplice chat video con filtri linguistici e di genere. Non ha un’app mobile, ma il sito è ben adattato per i browser mobili. Coco: una chat video e hosting video allo stesso tempo, dove puoi condividere i tuoi video o guardare i video di altre persone.

una chat video e hosting video allo stesso tempo, dove puoi condividere i tuoi video o guardare i video di altre persone. Tango: un’app di streaming live. Non c’è alcun legame con alcun argomento specifico, quindi i flussi video sono molto diversi.

E queste non sono in realtà tutte le chat video popolari che dovresti provare. Ce ne sono molte altre! Molte di loro offrono funzionalità davvero originali e molte funzionalità aggiuntive che non si trovano nelle solite app di appuntamenti. Ma proviamo a confrontare le chat video con le app di appuntamenti per vedere perché vale la pena considerarle.

I veri vantaggi delle chat video rispetto alle app di appuntamenti

Notevole risparmio di tempo. La comunicazione nella chat video è molto più veloce di qualsiasi SMS. Non devi aspettare che l’altra persona apra l’app, pensi alla risposta, la scriva e la invii. Dato che la comunicazione avviene a voce in tempo reale, diventa molto più veloce. In soli dieci minuti di conversazione, puoi conoscere meglio una persona che in pochi giorni di messaggi periodici. Più comunicazione “live”. In una chat video casuale, vedi e senti l’interlocutore, osservi i suoi gesti e il suo modo di comunicare. Tutto ciò è utile al fine di avere un’immagine molto più obiettiva e accurata della persona. Quasi come nella vita reale, con l’unica differenza che vedi una persona sullo schermo di un computer o di uno smartphone. Meno rischi di cadere nei trucchi dei truffatori. I truffatori preferiscono non mostrare i loro volti, quindi per la maggior parte usano siti e applicazioni di incontri, dove la comunicazione avviene principalmente nella chat di testo e quindi, per l’utente, è molto più sicuro conoscere la chat video. Risparmio di denaro. La stragrande maggioranza delle chat video sono completamente gratuite o almeno molto più economiche delle app di appuntamenti. Inoltre, ci sono molte meno restrizioni. Anche le chat video per lo più a pagamento possono essere utilizzate comodamente senza un account premium. Numero quasi illimitato di interlocutori. Nelle popolari chat video online, decine di migliaia di utenti sono pronti a chattare quasi in qualsiasi momento. Pertanto, sicuramente non avrai carenza di interlocutori. In qualsiasi momento troverai un interlocutore interessante.

Piccolo riassunto

Non stiamo cercando di dimostrarti che le classiche app di appuntamenti dovrebbero essere completamente abbandonate. Tuttavia, non devi aspettarti troppo da loro e fare piani grandiosi. Molto probabilmente, il loro uso si trasformerà rapidamente in una routine per te e richiederà sempre più tempo libero.

Consigliamo vivamente di combinare gli appuntamenti web tradizionali con le chat video. Pertanto, non solo sarai in grado di espandere la tua cerchia sociale, ma anche di aumentare le tue possibilità di successo. E chissà, forse è in una chat video casuale che finalmente incontrerai il tuo amore. Perché non provarlo subito?

Salva