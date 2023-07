Caruso: “Più fruibile l’accesso di via Salina a Punta Braccetto”

“Raccogliendo le segnalazioni di alcuni residenti, e facendo squadra con l’assessore Mario D’Asta e con altri due colleghi del mio gruppo, Giovanni Sortino e Carla Mezzasalma, abbiamo cercato di sanare una piccola anomalia in via Salina, strada di accesso al mare sulla spiaggia di Punta Braccetto”. E’ quanto riferisce la consigliera comunale di Partecipiamo Ragusa Futura, Rossana Caruso, riguardo a un disagio manifestato in più di un’occasione da residenti e villeggianti. “In assenza di un segnale che indicava il divieto di sosta – afferma – c’era chi parcheggiava senza alcuna attenzione per garantire il passaggio dei portatori di handicap, insistendo da quelle parti una passerella verso il mare, ma anche difficoltà per il transito dei passeggini. Problemi, altresì, per gli operatori dell’impresa ecologica che dovevano raccogliere la spazzatura. Ora, tutto questo è cambiato perché il cartello è stato apposto a tutta vista e su via Salina non si potrà più parcheggiare rendendo fruibile l’accesso a tutti. Una piccolissima cosa, come detto, ma che, speriamo, potrà essere destinata a migliorare la qualità di chi usufruisce della spiaggia”.

