Prima seduta ieri del nuovo Consiglio comunale di Comiso

Si è tenuta giorno 27 luglio la prima seduta consiliare della nuova amministrazione comisana. Molti i punti all’ordine del giorno tra cui la rottamazione quater che prevede la possibilità di rottamare i ruoli fino a giugno 2022. Lo dichiara il Presidente del consiglio, Manuela Pepi.

“Esprimo grande soddisfazione per i lavori d’aula – commenta la Pepi -. Una prima seduta del neo eletto consiglio comunale, che ha già mostrato tutta la sua dinamicità e, soprattutto capacità di trovare intesa laddove ci sono provvedimenti a beneficio dell’intera collettività. Il punto all’ordine del giorno centrale – ancora la Presidente – su cui si è dibattuto, è stata la rottamazione quater che ha visto l’approvazione all’unanimità. Il consiglio comunale infatti, ha approvato non solo lo stralcio delle cartelle dei ruoli già accertati ed esecutivi fino al 2015, ma anche la possibilità di rottamare tutti i ruoli successivi trasmessi fino al giugno 2022. Si tratta di un provvedimento che darà più respiro alla città e più sollievo ai cittadini che, da tempo, attendevano tale misura. Rispettati anche i tempi di approvazione, per cui si consegna alla città uno strumento importantissimo. La seduta – spiega ancora Manuela Pepi – è stata anche l’occasione per deliberare il sorteggio di tre nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti. Sempre nella seduta del 27, è intervenuta la surroga del consigliere Gianni Incardona, di Pedalino, che subentra al vice sindaco Giuseppe Alfano dimissionario dal consiglio per svolgere il suo ruolo. Anche su questo – conclude la Presidente- ho espresso il mio personale augurio al consigliere che, assieme al consigliere Scollo, va a sigillare un’importante rappresentanza della frazione Comisana in consiglio comunale”.

