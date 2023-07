Il Ragusa Calcio si assicura le prestazioni del difensore Mbaye

Il Ragusa calcio blinda la retroguardia con un difensore centrale che non ha bisogno di presentazioni. Un altro colpaccio in casa azzurra. Arriva infatti, direttamente dal Locri, dove lo scorso anno, in Serie D, ha disputato un ottimo campionato, arrivando a giocarsi i play off, il senegalese Ibrahime Mbaye, 26 anni, alto 192 centimetri. Andrà a rendere ancora più impermeabile il reparto difensivo sotto le indicazioni di mister Giovanni Ignoffo. Durante la scorsa stagione, in Calabria quindi, 28 le presenze in campionato, con 1 rete. L’anno prima era stato a Troina e poi con il Casale Calcio. Ancora Troina nella stagione 2020-2021 e Roccella nella stagione 2019-2020 sempre in Serie D. Queste le altre squadre dove Mbaye ha giocato: due presenze in C con la Viterbese nella stagione 2017-2018 e poi nella Primavera del Crotone per due stagioni. “Mi hanno parlato molto bene della società, del mister e di tutto l’ambiente – afferma la neoaquila azzurra – quindi quando ho ricevuto la telefonata non ci ho pensato un attimo e ho detto subito sì. Ritengo che ci siano le premesse per fare bene e che si stia formando un gruppo di assoluto valore. Ai tifosi assicuro il mio impegno. Sarò al massimo. E darò sempre tutto per aiutare la squadra. Sono molto contento di essere diventato un’aquila azzurra. Il nostro obiettivo è fare molto bene”.

