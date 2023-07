Divieto di produzione e di immissione di alimenti e mangimi sintetici. Consiglio vittoriese approva delibera

Divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. Il Consiglio comunale di Vittoria approva la delibera.

Il Consiglio Comunale di Vittoria ha approvato, ieri sera, la delibera 187 del 18/05/2023 con la quale l’Amministrazione Aiello ha aderito alle iniziative del Governo che riguardano il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

Ricordiamo che è partita proprio da Vittoria, città simbolo dell’agricoltura e quindi del cibo, la protesta contro il cibo sintetico.

Già lo scorso novembre 2022, la Giunta, presieduta dal Sindaco Francesco Aiello, ha aderito alla petizione contro il cibo sintetico, petizione che è stata inoltrata al Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste.

La petizione è stata sottoscritta all’assemblea Anci a Bergamo lo scorso novembre dall’assessore Anastasia Licitra con l’obiettivo di promuovere una legge che vieti la produzione, l’uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia, dalla carne prodotta in laboratorio al latte “senza mucche” fino al pesce senza mari, laghi e fiumi.

Il disegno di legge è stato approvato in Senato in prima lettura in data 19.07.2023

“Questo è uno dei tanti obiettivi raggiunti da questa Amministrazione – dice l’assessore Licitra- proteggere la nostra collettività, la nostra cultura e le nostre tradizioni anche enogastronomiche, per tutelare in generale la salute umana e gli interessi dei cittadini, nonchè preservare il patrimonio agroalimentare, come espressione del processo di evoluzione socio economica e culturale del nostro paese”.

