Comibleo. Via Discesa Peschiera, una giungla. Chiesti interventi

“La mancanza di decoro continua, purtroppo, a essere una costante. La città antica di Ibla, che avrebbe bisogno di cure, soprattutto lungo le vie d’accesso, si confronta con una situazione tutt’altro che adeguata al suo ruolo di motore attrattore dei visitatori. Siamo disponibili a illustrare all’Amministrazione comunale quali sono le zone maggiormente bisognose di cure e di radicali interventi. Abbiamo il dovere di fare in modo che questo gioiello barocco possa risplendere in ogni circostanza. Purtroppo, ancora adesso, non è così”. E’ quanto sottolinea il Comibleo, il comitato spontaneo di residenti, facendo specifico riferimento, tra l’altro, alla condizione in cui versa la via Discesa Peschiera, dove le fronde degli alberi si riversano sugli spazi laterali della via in questione, dando vita a un restringimento della carreggiata di cui non si sente affatto il bisogno anche perché si fa riferimento a una strada già di per sé abbastanza stretta e con due curve a gomito. “Sarebbe opportuno – chiarisce il Comibleo – che un primo intervento di rilievo fosse sollecitato dall’Amministrazione comunale in questo contesto, anche per favorire la sicurezza, facendo sì che le fronde che finiscono lungo la sede stradale siano rimosse. Basta percorrere la via Discesa Peschiera per rendersi conto che non si può andare avanti così. Sembra di stare nella succursale di una giungla piuttosto che nel gioiello barocco. Speriamo che l’Amministrazione raccolga il nostro appello e che provveda di conseguenza. In ogni caso, ribadiamo il nostro intento propositivo per migliorare tutto ciò che di migliorabile insiste nel cuore e nella periferia di Ibla”.

