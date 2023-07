E’ in edicola la nuova guida di Repubblica dedicata alla Sicilia

E’ in edicola la nuova Guida dedicata alla Sicilia, raccontata attraverso le sue isole e arcipelaghi, tra itinerari, interviste e racconti di autori come Antonio Calabrò, Sebastiano Messina, Mario Genco, Stefania Auci, Nadia Terranova, Marcello Sorgi e tanti altri. Raccontare l’Isola per eccellenza attraverso le sue isole. Seguendo questo filo affascinante sulle rotte del mare che diventa terra, la nuova Guida di Repubblica “Isole di Sicilia”, già in edicola (12 euro + il quotidiano) propone un ritratto vivissimo di questa terra sempre più meta del turismo italiano e internazionale. Dalle Eolie alle Egadi, passando per Pantelleria, le Pelagie,

Ustica, ma anche un focus sulle isole dello Stagnone e su alcune delle riserve marine più affascinanti, in oltre 260 pagine la Sicilia si (ri)scopre attraverso racconti inediti di autori siciliani, itinerari

per scoprire anche gli angoli più segreti di ogni isola, interviste a chi lavora quotidianamente per preservarne il fascino, ma anche 180 indirizzi per mangiare, dormire e comprare e una sezione dedicata ai produttori vinicoli.

“Con questa Guida dedicata alle Isole della Sicilia, noi vogliamo fare un passo avanti, entrando sempre di più nelle intimità di un mondo che alimenta i sogni, le energie, le aspettative di chi vuole ancora fare un tuffo nelle bellezze dei nostri mari e riappropriarsi o scoprire volti, storie, atmosfere ma anche gusti e colori che solo qui si possono trovare e immortalare” scrive nella sua introduzione il direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa. Per ogni arcipelago o isola, un capitolo ricco di itinerari tra cultura, archeologia, consigli sulle spiagge più belle o i trekking più affascinanti, introdotto da uno scrittore siciliano che racconta la sua esperienza con quel piccolo mondo. Così, ad esempio, dopo un viaggio che comprende tutta la magia delle isole siciliane a cura di Antonio Calabrò, ecco che Marcello Sorgi, Gian Mauro Costa e Giorgio Vasta aprono sulle Eolie, mentre Stefania Auci e Mario Genco si concentrano sulle Egadi. E se Nadia Terranova scrive di un suo ricordo personale legato alle vacanze a Pantelleria, l’artista Mimmo Paladino ci spiega la genesi dietro la sua “Porta di Europa”, simbolo per i migranti che approdano a Lampedusa. E poi Fulvio Abbate su Ustica che unisce storie personali alla grande Storia, Gaetano Savatteri sui tesori archeologici di Mozia.

Largo anche alle interviste della sezione “Volti e storie”, ognuna con un suo particolare dettaglio sulla vita delle isole: da Giovanna Taviani, anima del Salina Doc Fest, a Vito Ailara, presidente del Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica e tra gli artefici del successo del baseball in questo spicchio di Sicilia, passando per Sonia Anelli, direttrice del Parco nazionale dell’Isola di Pantelleria e Maria Enza Carollo che dirige dal 2010 la Fondazione Whitaker, proprietaria dell’isolotto di Mozia.

Salva