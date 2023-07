Droga a Vittoria. Due arresti grazie a segnalazione Youpol

La Polizia di Vittoria ha tratto in arresto due stranieri, rispettivamente di 36 e 21 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, mercoledì sera le volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenute in piazza Manin a seguito di una segnalazione anonima pervenuta alla Centrale Operativa tramite l’applicativo YOUPOL della Polizia di Stato, di un’attività di spaccio in atto ad opera di soggetti stranieri.

Sul posto i poliziotti prontamente intervenuti hanno notato, tra gli altri, due uomini di cui uno con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, che alla loro vista occultavano rapidamente qualcosa in diversi luoghi della piazza, allo scopo di disfarsene e recuperarlo successivamente.

Il gesto però non è sfuggito agli Operatori che hanno subito bloccato i due stranieri sottoponendoli a perquisizione personale estesa ai luoghi in cui i due erano stati visti nascondere qualcosa, con esito positivo.

Infatti, sono state rinvenute 34 stecchette di sostanza stupefacente del tipo hashish singolarmente confezionate del peso complessivo di circa 50 grammi e la somma di euro 45 in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio;

In considerazione di quanto rinvenuto i due cittadini stranieri, irregolari sul territorio nazionale, sono stati tratti in arresto ed al termine delle formalità di rito sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Polizia di Stato ricorda che con l’applicazione “YOUPOL” chiunque può segnalare, anche in forma anonima, fenomeni di spaccio di stupefacenti, bullismo, maltrattamenti ed ogni altra tipologia di reato di cui il cittadino è testimone nella ferma convinzione che ognuno è parte responsabile ed attiva nella vita democratica del Paese.

L’App “YOUPOL” è facilmente installabile su tutti gli smartphone e tablet accedendo alle piattaforme per i sistemi operativi IOS e Android.

Salva