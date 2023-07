Modica calcio. Colpo di mercato a centrocampo, arriva l’argentino Alfieri

Centrocampista, classe 1997, argentino, apprezzato per la sua classe e per l’intelligenza tattica. Dopo la stagione da protagonista vissuta con la maglia dell’Enna Calcio, arriva a Modica Esteban Alfieri.

Il tecnico rossoblu Giancarlo Betta avrà a disposizione un centrocampista d’esperienza, individuato dal Direttore sportivo Fabio Arena e assai voluto dai vertici societari Mattia Pitino e Danilo Radenza.

In Argentina, dove è nato 26 anni fa, è conosciuto sia con il soprannome di “El Tebu”, per via del suo nome di battesimo, ma anche come “El Flaco” per il suo fisico mingherlino che gli permette un’agilità assai utile nella zona nevralgica del campo.

Dopo aver seguito la trafila delle giovanili del Colon de Santa Fe, entra nei radar dell’Independiente, prima di scegliere di trasferirsi in Italia, nel girone piemontese di serie D al Borgaro Nobis. Nell’estate del 2019 si sposta a Siracusa dove rimane per due stagioni, prima di passare alla Leonzio, poi alla Frattese, prima di tornare in Sicilia ed accasarsi ad Enna.

“Se ho scelto Modica è sicuramente per il calore dei tifosi e per la serietà della società – dice Alfieri -. La città è bellissima e questo ha inciso anche nella mia scelta. Ho tanta voglia di iniziare a dare il mio contributo a questo progetto e a dire la mia in questa squadra”.

