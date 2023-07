Un giovane versa in gravi condizioni a seguito di incidente stradale in via Riviera Kamarina a Scoglitti. A scontrarsi due scooter entrambi condotti da minorenni. In uno dei mezzi viaggiava un atro minore. Tutti sono rimasti feriti e trasportati con l’ambulanza all’ospedale di Vittoria.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Vittoria. Per D.S. è stato, successivamente, necessario i trasferimento all’Ismeet di Palermo in elisoccorso.

