Vittoria, in arrivo la Social Card “Dedicata a te”

Sarà distribuita a giorni anche a Vittoria la Social Card “Dedicata a te”.

Si tratta di un contributo una tantum, istituito per aiutare i nuclei familiari a basso reddito nell’acquisto dei soli beni di prima necessità.

“Nei prossimi giorni i beneficiari riceveranno una lettera, da parte del Comune, che li avviserà della loro presenza nell’elenco dei destinatari- dichiara l’Assessore ai Servizi sociali, Francesca Corbino-. Si tratta di un contributo erogato una sola volta in via eccezionale, di 382 euro destinato a persone con Isee fino a 15mila euro, che verrà distribuito secondo l’elenco elaborato dall’Inps ed inviato al Comune di Vittoria. Andrà, in modo automatico e senza bisogno di farne domanda, ai nuclei familiari che ne hanno i requisiti previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze: nuclei di tre persone con Isee fino a 15 mila euro, ad esclusione di tutti quei nuclei famigliari che percepiscono il reddito di cittadinanza, il reddito di inclusione o uno dei sussidi di disoccupazione fra cui Naspi e Cig (anche se è solo un componente a riceverlo).

Si potranno acquistare solo beni alimentari definiti di prima necessità dal Governo, secondo un elenco preciso che esclude i farmaci da banco. I Comuni sono stati incaricati di verificare gli indirizzi ed inviare, con spese a carico della cassa comunale, le buste con le lettere ai beneficiari, ma sono stati del tutto esclusi dall’individuazione delle persone bisognose. Pertanto i Servizi Sociali non possono fare altro che limitarsi all’invio delle lettere.

Si avvisano i beneficiari della carta – continua l’Assessora Francesca Corbino- che questa dovrà essere attivata entro il 15 settembre effettuando il primo acquisto”.

