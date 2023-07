Comiso. Conclusa un’operazione di indagine per abusivismo

La Polizia Municipale di Comiso ha concluso un’operazione di indagine per abusivismo avviata nel 2022. Encomio del sindaco, Maria Rita Schembari.

“Encomiabile il lavoro svolto dalla Polizia Locale di Comiso – dichiara il primo cittadino – che anche in questo caso si è distinta per l’attento lavoro svolto. Il nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Comiso infatti, composto dagli Ispettori Capo Giovanni Fonte, e l’Isp. Capo Antonio Occhipinti, guidati dal Comandante Capitano Salvatore Giardina, ha concluso un’operazione di indagine avviata nel dicembre 2022 a seguito di una denuncia pervenuta agli uffici del Comando da parte dell’ ANAR “Associazione Noleggiatori Area Metropolitana Roma”, con la quale gli inquirenti sono venuti a conoscenza dell’esistenza di vari NCC con licenza rilasciata dal Comune di Comiso, che esercitavano abusivamente la loro attività nella città capitolina.

Effettuate le indagini con l’acquisizione dei fotogrammi delle telecamere ZTL della città di Roma – spiega Maria Rita Schembari -, ed incrociando le visure dele targhe legate alle concessioni, è stato appurato l’effettivo svolgimento dell’attività in modalità “abusiva”, avendo falsamente attestato in sede di dichiarazione e rilascio del titolo di avere la propria rimessa nel territorio siculo. Dai vari sopralluoghi presso le rimesse dichiarate ed avendo interrogato i rispettivi proprietari delle stesse, i soggetti sono risultati sconosciuti e si è così giunti ad assicurare alla giustizia i 3 titolari di licenze NCC denunciati per i reati di cui agli artt. 483 e 81 cp, e 640 cp (falso in atto pubblico e truffa), ed a sequestrare penalmente su disposizione della Magistratura le relative autorizzazioni.

L’operazione avviata a dicembre 2022 e conclusasi nel luglio 2023 è stata eseguita congiuntamente con i corpi di Polizia Locale di Roma Capitale, Pachino, Treviso, e Marino. Un plauso quindi – conclude il sindaco – anche per il lavoro sinergico svolto dai relativi Comandi di PM”.

Salva