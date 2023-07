Pozzallo, si concludono le iniziative sulla caduta del fascismo

Continua il viaggio della mostra itinerante dell’ANPPIA in occasione dell’80° dello sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo. Iniziative in corso a Pozzallo dove gli appuntamenti si sono susseguiti in Piazza Municipio, in Piazza Cesare Battisti, sul Lungomare Pietrenere. Nicola Colombo, tra gli organizzatori dell’evento invita al gran finale in programma martedì 25 luglio, dalle 21, nell’area dell’ex Arena Centrale con mostra, dibattiti, pastasciutta antifascista e spettacolo musicale con Y Guisar.

