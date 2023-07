Premio Ragusani nel Mondo. Altri premiati

Ancora di tecnologia, sul palco del Premio Ragusani nel Mondo, si parlerà grazie ad una nuova storia che viene portata alla ribalta. E’ quella del dott. Giovanni Morana, vittoriese di nascita e oggi alla guida dell’unità operativa complessa di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero di Treviso. Un ruolo di responsabilità per un reparto che deve continuamente interagire non solo con i vari reparti dell’ospedale ma soprattutto con il reparto dell’emergenza per dare risposte in tempi rapidi. La sua carriera in campo medico l’ha portato ad una ribalta nazionale e internazionale. E’ infatti attivo membro di numerose società scientifiche internazionali e autore di decine di articoli scientifici, e ha ricevuto, nel 2022, la medaglia d’oro dall’International Society of Cancer Imaging per la sua attività di ricerca nel campo dell’Imaging Oncologico. Nel suo campo ha introdotto fin da subito l’utilizzo delle nuove tecnologie, anche quelle più moderne, di cui si parlerà appunto sul palco del premio, in programma il prossimo sabato 29 luglio puntuali alle ore 20 in piazza Libertà a Ragusa. Nel corso degli anni ha infatti portato avanti una prestigiosa attività professionale in tutte le branche della Radiologia e, ultimamente, sta curando l’applicazione alla radiologia dell’Intelligenza Artificiale, che apre scenari di grande interesse nella diagnosi di forme tumorali, altrimenti difficilmente individuabili. E proprio di questi aspetti, sollecitato dalle domande dei conduttori, i giornalisti Salvo Falcone e Caterina Gurrieri, parlerà durante il suo intervento collegandosi dunque anche agli altri scenari che il premio, in fatto di nuove tecnologie nei diversi campi, aprirà ascoltando anche le storie di altri premiati. Come sempre diretta streaming sui canali social e quest’anno diretta anche in tv, al canale 14 del digitale terrestre di Video Regione.

