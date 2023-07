Inaugurata a Ragusa la prima edizione del Sicily Summer Art Expo

È stata inaugurata ieri a Ragusa la prima edizione del Sicily Summer Art Expo. Un’occasione unica per vedere in Sicilia opere di artisti e gallerie di tutto il mondo. La mostra sarà visitabile presso il Museo della cattedrale di Ragusa sino al 29 luglio tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Stasera alle 18, nell’ambito degli eventi previsti per la rassegna, saqrà presentato l’ultimo libro di Dario La Mendola, “Trattato sull’ironia dei fiori”, e il primo numero della rivista Autonomia Estetica a cura dell’Accademia di Belle arti di Palermo.

Salva